ТАСС: Экс-заместителю министра обороны России Иванову предъявили новое обвинение по делу о растрате свыше трех миллиардов рублей

Один из эпизодов дела связан с растратой свыше трех миллиардов рублей банка «Интеркоммерц» «путем перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты», сообщает агентство.





Отмечается, что второй эпизод дела касается растраты 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.





«Через «Туринвест сервисиз лимитед» — дочернюю структуру Минобороны — Российской Федерацией было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе», — цитирует агентство собеседника.





Вечером 23 апреля Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что Иванов получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Его арестовали.