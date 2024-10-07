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ТАСС: Экс-заместителю министра обороны России Иванову предъявили новое обвинение по делу о растрате свыше трех миллиардов рублей
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Ранее его заподозрили в получении взяток undefined
Новости

ТАСС: Экс-заместителю министра обороны России Иванову предъявили новое обвинение по делу о растрате свыше трех миллиардов рублей

Ранее его заподозрили в получении взяток

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере. В деле два эпизода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей. 

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Один из эпизодов дела связан с растратой свыше трех миллиардов рублей банка «Интеркоммерц» «путем перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты», сообщает агентство. 


Отмечается, что второй эпизод дела касается растраты 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. 


«Через «Туринвест сервисиз лимитед» —  дочернюю структуру Минобороны — Российской Федерацией было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе», — цитирует агентство собеседника. 


Вечером 23 апреля Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что Иванов получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Его арестовали. 

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