В Феодосии тушат пожар на нефтебазе, власти опровергают введение режима ЧС

На место выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко, там же работают специалисты МЧС. О причинах возгорания не сообщается.





Ранее появилось сообщение о введении техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Позже власти опровергли эту информацию.





Жителей близлежащих улиц размещают в сборном пункте, расположенном в помещениях местной школы. При необходимости им предложат перейти в ПВР.





Сейчас движение транспорта, в том числе общественного, на участке в районе ЧП временно приостановлено.





По данным Минобороны, в течение ночи средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Крыма.