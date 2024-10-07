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В Феодосии тушат пожар на нефтебазе, власти опровергают введение режима ЧС
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По предварительной информации, никто не пострадал undefined
Новости

В Феодосии тушат пожар на нефтебазе, власти опровергают введение режима ЧС

По предварительной информации, никто не пострадал

О пожаре на нефтебазе в Феодосии сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. По его словам, жертв и пострадавших нет.

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На место выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко, там же работают специалисты МЧС. О причинах возгорания не сообщается. 


Ранее появилось сообщение о введении техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Позже власти опровергли эту информацию. 


Жителей близлежащих улиц размещают в сборном пункте, расположенном в помещениях местной школы. При необходимости им предложат перейти в ПВР. 


Сейчас движение транспорта, в том числе общественного, на участке в районе ЧП временно приостановлено.


По данным Минобороны, в течение ночи средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Крыма.

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