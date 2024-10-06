Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка из-за стресса в Париже

Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что его спутница Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса на фоне их задержания в Париже. Девушка опубликовала об этом пост в личном Telegram-канале, как и сам предприниматель.
По словам Дурова, о том, что сердце плода перестало биться, врач сообщил 4 октября. Тогда Вавилова была на 10-й неделе беременности. Предприниматель узнал о беременности Юлии еще 27 августа во время «многочасового интервью с полицией».
Дуров также заявил, что во время его задержания девушка столкнулась с кибербуллингом. Ее называли агентом Моссада и обвиняли в том, что именно ее публикации в соцсетях побудили полицию встретить предпринимателя в аэропорту.
Дуров был задержан в Париже 24 августа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. По решению следственного судьи предпринимателя отпустили под залог, обязав дважды в неделю являться в полицейский участок и запретив ему покидать Францию.