Шебекино Белгородской области дважды за сутки подверглось обстрелу ВСУ

В Белгородской области город Шебекино второй раз за сутки попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Предварительно, поврежден легковой автомобиль, а в двух многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. Гладков рассказал, что в городе произошло возгорание сухой травы.
Ранее губернатор сообщал, что из-за обстрела Шебекино локально оборвалась линия электропередачи. Специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны. Кроме того, в результате атаки дрона женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
Глава региона рассказал, что в селе Ясные Зори дрон атаковал многоэтажный дом, из-за чего загорелся балкон одной из квартир. Пожар был потушен.
Кроме того, в селе Козьмодемьяновка из-за атаки дрона легкие ранения получил ребенок. Госпитализация ему не потребовалась.