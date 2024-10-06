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Шебекино Белгородской области дважды за сутки подверглось обстрелу ВСУ
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В городе оборвалась линия электропередачи undefined
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Шебекино Белгородской области дважды за сутки подверглось обстрелу ВСУ

В городе оборвалась линия электропередачи

В Белгородской области город Шебекино второй раз за сутки попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Предварительно, поврежден легковой автомобиль, а в двух многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. Гладков рассказал, что в городе произошло возгорание сухой травы.

Ранее губернатор сообщал, что из-за обстрела Шебекино локально оборвалась линия электропередачи. Специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны. Кроме того, в результате атаки дрона женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Глава региона рассказал, что в селе Ясные Зори дрон атаковал многоэтажный дом, из-за чего загорелся балкон одной из квартир. Пожар был потушен.

Кроме того, в селе Козьмодемьяновка из-за атаки дрона легкие ранения получил ребенок. Госпитализация ему не потребовалась.

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