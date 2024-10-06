Шебекино Белгородской области дважды за сутки подверглось обстрелу ВСУ

Ранее губернатор сообщал, что из-за обстрела Шебекино локально оборвалась линия электропередачи. Специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны. Кроме того, в результате атаки дрона женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.