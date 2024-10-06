Уголовное дело завели на украинских военных, убивших мирных жителей Курской области

Уголовное дело возбуждено в отношении украинских военных, которые убили с особой жестокостью трех мирных жителей Курской области, сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, инцидент произошел 11 августа в Суджанском районе. Украинские военные из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны и других военизированных групп совершили убийство двух женщин и одного мужчины.
Дело возбуждено по статьям об убийстве и террористическом акте, добавили в ведомстве. В СК установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этим преступлениям.
Ранее сообщалось, что СК возбудил два уголовных дела в отношении украинских военных, которые расстреливали мирных жителей и поджигали частные дома в курском приграничье. Преступления были совершены в селе Черкасское Поречное Суджанского района.