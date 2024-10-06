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Уголовное дело завели на украинских военных, убивших мирных жителей Курской области
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Две женщины и мужчина 11 августа были убиты с особой жестокостью undefined
Новости

Уголовное дело завели на украинских военных, убивших мирных жителей Курской области

Две женщины и мужчина 11 августа были убиты с особой жестокостью

Уголовное дело возбуждено в отношении украинских военных, которые убили с особой жестокостью трех мирных жителей Курской области, сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

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По данным следствия, инцидент произошел 11 августа в Суджанском районе. Украинские военные из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны и других военизированных групп совершили убийство двух женщин и одного мужчины.

Дело возбуждено по статьям об убийстве и террористическом акте, добавили в ведомстве. В СК установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этим преступлениям. 

Ранее сообщалось, что СК возбудил два уголовных дела в отношении украинских военных, которые расстреливали мирных жителей и поджигали частные дома в курском приграничье. Преступления были совершены в селе Черкасское Поречное Суджанского района.

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