Умер актер, игравший депутата Виталия Наливкина

Актер Андрей Неретин, игравший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, умер. Об этом сообщают ряд Telegram-каналов.
Предварительной причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб, пишет канал Mash. Ему было 48 лет. Неретин скончался во сне в ночь на 6 октября.
Перед смертью актер пил несколько дней подряд, отмечает канал Baza со ссылкой на продюсера скетчей. До этого Неретин не употреблял алкоголь около года.
Депутат Вячеслав Гнездилов рассказывал, что после завершения съемок скетчей актер остался без денег и жил на окраине Уссурийска. Кроме того, у Неретина был асептический некроз тазобедренного сустава.
В ноябре 2021 года в отношении создателей шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и Семена Вавилова возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением взрывчатых веществ, сообщает «Ъ». Позже, в 2024 году, на них завели еще одно уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Шоу про Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. Неретин сыграл «председателя исполнительного комитета Уссурийска».