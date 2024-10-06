Умер актер, игравший депутата Виталия Наливкина

В ноябре 2021 года в отношении создателей шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и Семена Вавилова возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением взрывчатых веществ, сообщает «Ъ». Позже, в 2024 году, на них завели еще одно уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.