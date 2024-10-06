Один человек погиб и 10 ранены в результате теракта в Израиле

В израильском городе Беэр-Шева произошел теракт, в результате которого погиб один человек и еще 10 получили ранения, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля.
Убита молодая женщина, уточняет местное издание N12. По его информации, пострадали восемь человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести и двое — в легком состоянии.
По предварительным данным, террорист прибыл к зданию центрального вокзала Беэр-Шевы, вооруженный пистолетом, добавляет издание. Он расстреливал прохожих и наносил им ножевые ранения. Отмечается, что нападение произошло сразу в трех местах вокзала.
По информации израильской полиции, нападавшего нейтрализовали, на место прибыли крупные силы полиции.