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Один человек погиб и 10 ранены в результате теракта в Израиле
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Нападавшего ликвидировали на месте undefined
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Один человек погиб и 10 ранены в результате теракта в Израиле

Нападавшего ликвидировали на месте

В израильском городе Беэр-Шева произошел теракт, в результате которого погиб один человек и еще 10 получили ранения, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля.

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Убита молодая женщина, уточняет местное издание N12. По его информации, пострадали восемь человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести и двое — в легком состоянии.

По предварительным данным, террорист прибыл к зданию центрального вокзала Беэр-Шевы, вооруженный пистолетом, добавляет издание. Он расстреливал прохожих и наносил им ножевые ранения. Отмечается, что нападение произошло сразу в трех местах вокзала.

По информации израильской полиции, нападавшего нейтрализовали, на место прибыли крупные силы полиции.

#израиль #теракт #вокзал
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