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В Каспийске пожар в торговом центре охватил 700 «квадратов» второго этажа
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Трое пожарных пострадали при тушении undefined
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В Каспийске пожар в торговом центре охватил 700 «квадратов» второго этажа

Трое пожарных пострадали при тушении

Пожар в торговом центре в городе Каспийске в Дагестане охватил площадь в 700 квадратных метров, сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, что в тушении пожара задействованы 78 специалистов и 23 единиц техники.

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Во время тушения пожара пострадали трое сотрудников МЧС. Их госпитализировали с ожогами.

Других пострадавших, по предварительной информации, нет. О причинах возгорания не сообщалось.

Пожар возник на втором этаже в трехэтажном здании «Пир», уточнили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Ранее площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.

Огнем охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек, пишет Telegram-канал Mash Gor.

#пожар #дагестан #тц
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