В Каспийске пожар в торговом центре охватил 700 «квадратов» второго этажа

Пожар в торговом центре в городе Каспийске в Дагестане охватил площадь в 700 квадратных метров, сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, что в тушении пожара задействованы 78 специалистов и 23 единиц техники.
Во время тушения пожара пострадали трое сотрудников МЧС. Их госпитализировали с ожогами.
Других пострадавших, по предварительной информации, нет. О причинах возгорания не сообщалось.
Пожар возник на втором этаже в трехэтажном здании «Пир», уточнили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Ранее площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.
Огнем охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек, пишет Telegram-канал Mash Gor.