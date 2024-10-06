Российские военные отразили две попытки прорыва госграницы в Курской области

Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, Вооруженные силы России пресекли четыре украинские контратаки у населенного пункта Плехово Курской области, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли в этом регионе до 200 военных и семь единиц техники. Общие потери Украины в курском приграничье составили 20 800 военных и 136 танков.
Ранее в ведомстве заявили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Также сообщалось, что ВС РФ поразили базу с горючим в Одессе, аэродром в Хмельницкой области и пункты управления беспилотников ВСУ.