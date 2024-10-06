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Российские военные отразили две попытки прорыва госграницы в Курской области
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Также пресечены четыре контратаки undefined
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Российские военные отразили две попытки прорыва госграницы в Курской области

Также пресечены четыре контратаки

Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

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Кроме того, Вооруженные силы России пресекли четыре украинские контратаки у населенного пункта Плехово Курской области, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли в этом регионе до 200 военных и семь единиц техники. Общие потери Украины в курском приграничье составили 20 800 военных и 136 танков.

Ранее в ведомстве заявили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также сообщалось, что ВС РФ поразили базу с горючим в Одессе, аэродром в Хмельницкой области и пункты управления беспилотников ВСУ.

#днр #всу #курская область
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