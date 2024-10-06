Воевавший за ВСУ Дадин погиб в Харьковской области

После освобождения Дадин продолжал регулярно участвовать в пикетах и митингах. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции, он уехал в Польшу. В июне 2023 года активист вступил в «Сибирский батальон» и с позывным Ганди стал воевать на стороне ВСУ.