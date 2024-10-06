Воевавший за ВСУ Дадин погиб в Харьковской области

Воевавший за Вооруженные силы Украины (ВСУ) Ильдар Дадин погиб в бою в Харьковской области. О смерти 42-летнего оппозиционера сообщила журналистка Ксения Ларина (иноагент).
Дадин в декабре 2015 года стал первым осужденным за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Уголовная статья 212.1 получила неофициальное название «дадинская». Активиста приговорили к трем годам колонии, позже срок сократили на полгода. В феврале 2017 года приговор отменили.
После освобождения Дадин продолжал регулярно участвовать в пикетах и митингах. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции, он уехал в Польшу. В июне 2023 года активист вступил в «Сибирский батальон» и с позывным Ганди стал воевать на стороне ВСУ.
В 2002–2003 годах, задолго до конфликта на Украине, Дадин служил в Военно-морском флоте России. В одном из интервью он рассказывал, что пытался покончить с собой из-за дедовщины.