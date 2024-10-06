Армия Израиля начала новую операцию на севере Газы

Израильские военные начали новую операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Операция направлена на противодействия вооруженным отрядам радикалов из палестинского движения ХАМАС, уточняется в сообщении. Она будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо для достижения ее целей, пояснили в пресс-службе армии Израиля.
Согласно заявлению, перед началом операции и во время ее проведения для поддержки действий сухопутных подразделений Израиль нанес авиаудары по десяткам военных целей в этом районе.
Среди пораженных целей называются склады с оружием, подземные объекты, отряды террористов и другие объекты военной инфраструктуры.