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Армия Израиля начала новую операцию на севере Газы
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ВВС наносят удары по военным целям undefined
Новости

Армия Израиля начала новую операцию на севере Газы

ВВС наносят удары по военным целям

Израильские военные начали новую операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

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Операция направлена на противодействия вооруженным отрядам радикалов из палестинского движения ХАМАС, уточняется в сообщении. Она будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо для достижения ее целей, пояснили в пресс-службе армии Израиля.

Согласно заявлению, перед началом операции и во время ее проведения для поддержки действий сухопутных подразделений Израиль нанес авиаудары по десяткам военных целей в этом районе.

Среди пораженных целей называются склады с оружием, подземные объекты, отряды террористов и другие объекты военной инфраструктуры.

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