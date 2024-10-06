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Более 20 человек погибли из-за ударов Израиля по мечети и школе в Газе
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Ранены более 90 человек undefined
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Более 20 человек погибли из-за ударов Израиля по мечети и школе в Газе

Ранены более 90 человек

В результате израильских авиаударов по мечети в Дейр-эль-Балахе и школе в Зувейде погибли 24 человека, приводят местные СМИ заявление властей сектора Газа.

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Ранения получили 93 человека. В заявлении отмечается, что в мечети и школе укрывались беженцы.

По данным властей, израильская армия за последние 48 часов разбомбила 27 домов, школ и центров временного размещения в различных районах сектора Газа.

Местные власти заявили, что всю ответственность за произошедшее они возлагают на Израиль и администрацию США. Кроме того, они призвали мировое сообщество присоединиться к осуждению убийств мирных жителей.

Пресс-служба армии Израиля утверждает, что удар по школе и мечети был нанесен в связи с тем, что эти здания служили командно-диспетчерскими центрами, которые использовались для планирования и осуществления террористических актов.

#израиль #сектор газа #погибшие
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