Более 20 человек погибли из-за ударов Израиля по мечети и школе в Газе

В результате израильских авиаударов по мечети в Дейр-эль-Балахе и школе в Зувейде погибли 24 человека, приводят местные СМИ заявление властей сектора Газа.
Ранения получили 93 человека. В заявлении отмечается, что в мечети и школе укрывались беженцы.
По данным властей, израильская армия за последние 48 часов разбомбила 27 домов, школ и центров временного размещения в различных районах сектора Газа.
Местные власти заявили, что всю ответственность за произошедшее они возлагают на Израиль и администрацию США. Кроме того, они призвали мировое сообщество присоединиться к осуждению убийств мирных жителей.
Пресс-служба армии Израиля утверждает, что удар по школе и мечети был нанесен в связи с тем, что эти здания служили командно-диспетчерскими центрами, которые использовались для планирования и осуществления террористических актов.