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Над российскими регионами за ночь уничтожили четыре беспилотника
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Предварительно, обошлось без последствий undefined
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Над российскими регионами за ночь уничтожили четыре беспилотника

Предварительно, обошлось без последствий

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших регионы России, сообщили в Минобороны.

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Над Курской областью были ликвидированы два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), над Белгородской и Воронежской областями — по одному.

Еще один беспилотник был уничтожен над Брянской область утром 6 октября, добавили в военном ведомстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и последствий на земле после падения обломков БПЛА нет.

В Брянской области также обошлось без последствий, заявил глава региона Александр Богомаз. Губернаторы других областей о последствиях не сообщали.

#минобороны #пво #бпла
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