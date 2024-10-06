Над российскими регионами за ночь уничтожили четыре беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших регионы России, сообщили в Минобороны.
Над Курской областью были ликвидированы два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), над Белгородской и Воронежской областями — по одному.
Еще один беспилотник был уничтожен над Брянской область утром 6 октября, добавили в военном ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и последствий на земле после падения обломков БПЛА нет.
В Брянской области также обошлось без последствий, заявил глава региона Александр Богомаз. Губернаторы других областей о последствиях не сообщали.