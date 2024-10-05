Россия призвала отклонить требования Украины по иску о морских правах

Россия призвала Международный арбитражный суд в Гааге отклонить все заявленные Украиной требования по иску о правах в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом сообщил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.
В выступлении с заключительным словом на слушаниях дипломат подчеркнул, что этот иск не подпадает под юрисдикцию арбитража и «является неприемлемым».
По словам Кузьмина, Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами и никогда не подпадали под действие Конвенции ООН по морскому праву.
«Изменение статуса Керченского пролива и Азовского моря в угоду краткосрочным политическим нуждам — это путь в никуда», — приводит слова дипломата ТАСС.
Слушания проходили с 23 сентября по 5 октября. В этот период арбитраж, состоящий из пяти судей, заслушал участников делегаций, специалистов и экспертов по археологии, культурному наследию, инженерным наукам.
Арбитражное производство было инициировано Украиной против России в сентябре 2016 года. Киевская власть утверждает, что Россия нарушает суверенные права Украины в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Москва эти обвинения отвергает.