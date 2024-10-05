Россия призвала отклонить требования Украины по иску о морских правах

Арбитражное производство было инициировано Украиной против России в сентябре 2016 года. Киевская власть утверждает, что Россия нарушает суверенные права Украины в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Москва эти обвинения отвергает.