«Авангард народной воли» внесли в список террористических организаций

Федеральная служба безопасности добавила группу «Концепция А. Н. В. (Авангард народной воли)» (запрещенная в России террористическая организация) в единый федеральный список организаций, признанных террористическими в России, сообщается на сайте службы.
Детали о деятельности группировки не разглашаются.
Соответствующее решение принял Центральный окружной военный суд в мае 2024 года, а в силу оно вступило 20 августа, следует из опубликованной информации. Всего в реестре числятся 55 террористических организаций.
Участники группировки были связаны с делом о подготовке взрыва около ТЭЦ-2 в Тюмени, писал «Ъ». По версии следствия, в августе 2022 года злоумышленники изготовили взрывное устройство и планировали испытать его у ТЭЦ. Однако их задержали силовики.