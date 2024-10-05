«Авангард народной воли» внесли в список террористических организаций

Участники группировки были связаны с делом о подготовке взрыва около ТЭЦ-2 в Тюмени, писал «Ъ». По версии следствия, в августе 2022 года злоумышленники изготовили взрывное устройство и планировали испытать его у ТЭЦ. Однако их задержали силовики.