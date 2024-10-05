В Ливане из-за израильских обстрелов погибли 25 человек

Количество погибших мирных граждан в результате бомбардировок Израиля по Ливану 4 октября достигло 25 человек, сообщил центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения Ливана.
По данным центра, атаке подверглись такие поселения и города на юге Ливана, как Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель, Горный Ливан и столица Бейрут. В результате бомбардировок за сутки были ранены 127 человек.
Кроме того, в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что 5 октября истребители ВВС Израиля нанесли новые удары по штабам и военным объектам «Хезболлы» в районе Бейрута.
По словам военных, перед ударами были сделаны многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданскому населению. К этим мерам относятся заблаговременное оповещение, использование точных боеприпасов и наблюдения с воздуха.