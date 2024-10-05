Блогера Тринадцатого задержали в Ставропольском крае

Блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, задержали в Новопавловске Ставропольского края, пишет местное издание «Блокнот Ставрополь».
Издание со ссылкой на источник уточняет, что Гузенко был задержан на концерте в честь Дня города, куда он пришел в маске.
На канале Тринадцатого также появилось сообщение о его задержании. Причина неизвестна.
Гузенко находится в федеральном розыске, при этом беспрепятственно собирает деньги якобы для гуманитарной помощи, заявила основательница АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова. По ее словам, большую часть средств он отдавал силовикам на новых территориях, чтобы те его «крышевали».
Ранее Гузенко писал, что на него заведено два уголовных дела. Одно — за то, что он «остановил нападавшего на женщину с ребенком в Санкт-Петербурге», второе — за хулиганство. Тогда, по словам Гузенко, он сделал предупредительный выстрел, когда на него напали трое.
Тринадцатый не стал дожидаться приговора и совершил побег на СВО, чтобы «доказать, что он честный человек». В розыск блогера объявили по второму делу.