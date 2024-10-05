Блогера Тринадцатого задержали в Ставропольском крае

Ранее Гузенко писал, что на него заведено два уголовных дела. Одно — за то, что он «остановил нападавшего на женщину с ребенком в Санкт-Петербурге», второе — за хулиганство. Тогда, по словам Гузенко, он сделал предупредительный выстрел, когда на него напали трое.