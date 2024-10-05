В России возродили Партию любителей пива

В Москве проходит учредительный съезд Партии любителей пива (ПЛП). Представители объединения — 96 делегатов из регионов и 13 членов оргкомитета — единогласно проголосовали за создание партии. Теперь ПЛП должна зарегистрироваться в Минюсте.





Лидерами объединения стали политолог, бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев (занял пост генерального секретаря) и бизнесмен Сергей Гришин (председатель).





Организаторы съезда подарили корреспонденту Daily Storm партийные пакет, футболку и бутылку пива.





О планах возродить ПЛП стало известно в мае. В опубликованной в августе программной декларации говорилось, что в партии могут состоять не только любители пива. Сам Гришин признался, что не пьет этот напиток.





«Я не пью пиво, я спортсмен. Пиво для меня — это символ общения не в онлайне, <...> отличный повод встретиться», — сказал предприниматель на съезде.





По словам Гришина, объединение намерено бороться с многочисленными запретами: «Партия любителей пива — партия людей, которые верят в Россию, считают ее лучшим местом для жизни. Если в двух словах [о программе], для нас очень важно, чтобы люди не уезжали из нашей страны, а приезжали. Для этого мы будем поддерживать все инициативы, связанные с ревизиями запретов. Сейчас почитаешь новости: запрещаем то, усложняем то, конфискуем то».





Партийная программа, с которой ознакомился корреспондент Daily Storm, состоит из 16 пунктов. ПЛП, в частности, выступает за «открытый мир и свободу выбора, против ненависти во всех ее проявлениях», «честные выборы и реальный выбор», экономическую свободу, за «доступность здравоохранения, социального обеспечения и образования, которые являются основой формирования здоровой и образованной нации». 16-м пунктом там указано «право каждого взрослого человека пить пиво или не пить пиво». Партия также выступает за дружественную внешнюю политику.





ПЛП существовала в 1993-1998 годах. Одним из лидеров также был Калачев. В 1995-м партия приняла участие в выборах в Госдуму и набрала более 1,5% — за нее проголосовали более 400 тысяч человек. Необходимый для получения мандата пятипроцентный барьер преодолеть не удалось, после чего ПЛП отказалась проходить процедуру перерегистрации в Минюсте и прекратила существование.