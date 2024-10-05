СМИ: Израиль убил нового главу «Хезболлы»

Новый глава «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин погиб после удара по бункеру в южном пригороде Бейрута, передает канал Al Arabiya со ссылкой на источники.
По данным издания, в момент удара в бункере вместе с Сафи ад-Дином находились его помощники, иранцы и полевые командиры «Хезболлы».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что с Хашемом Сафи ад-Дином нет связи с 4 октября, когда Израиль нанес удары по Бейруту.
Продолжающиеся удары ЦАХАЛ по ливанской столице мешают спасателям вести поиски на месте подвергшегося атаке бункера «Хезболлы», отмечает издание.
Арабские СМИ писали, что после гибели Хасана Насраллы лидером «Хезболлы» был объявлен его двоюродный брат Сафи ад-Дин. В группировке эти данные не подтверждали.