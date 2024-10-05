В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 12 человек

За прошедшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 12 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Из всех пострадавших госпитализация потребовалась четверым, уточнил глава региона, остальные проходят лечение амбулаторно.
Атакам подверглись 10 районов Белгородской области, всего было выпущено 122 снаряда. Повреждения получили девять частных домов, три производственных здания, два резервуара, пилорама, 16 транспортных средств и территория сельскохозяйственного предприятия.
Губернатор добавил, что в Белгородском районе по 14 населенным пунктам было выпущено 51 боеприпас и 18 беспилотников.
В Минобороны России сообщили, что благодаря работе системы противовоздушной обороны над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. За ночь 10 дронов были сбиты над Белгородской, Курской и Воронежской областями.