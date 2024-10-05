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Минобороны: Российские военные взяли под контроль Желанное в ДНР
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Потери ВСУ составили до 755 военных undefined
Новости

Минобороны: Российские военные взяли под контроль Желанное в ДНР

Потери ВСУ составили до 755 военных

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий.

Также российские военные отразили три контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины и бригады теробороны.

Потери ВСУ на участке фронта, за который ответственна группировка российских войск «Юг», за минувшие сутки составили до 755 военных, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль город Угледар и еще пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).

#контроль #днр #минобороны
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