Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий.
Также российские военные отразили три контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины и бригады теробороны.
Потери ВСУ на участке фронта, за который ответственна группировка российских войск «Юг», за минувшие сутки составили до 755 военных, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль город Угледар и еще пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).