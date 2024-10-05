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В Алтайском крае прорванная дамба разрушила дорогу в селе Шелаболиха
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Сведений о пострадавших нет undefined
Новости

В Алтайском крае прорванная дамба разрушила дорогу в селе Шелаболиха

Сведений о пострадавших нет

Дамбу, сдерживающую воду Зеркальных вод в Шелаболихинском районе Алтайского края, прорвало. Вода разрушила дорогу, которая соединяла две части села Шелаболиха, сообщил глава района Александр Шушунов.

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Дамбу прорвало из-за большого объема воды, накопившегося дождливым летом, объяснил Шушунов. Он добавил, что это произошло несмотря на все усилия по укреплению этой дамбы.

Фото: Telegram / Александр Шушунов

На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют. Шушунов заявил, что в связи с серьезностью ситуации чрезвычайное происшествие на контроле правительства Алтайского края.

В администрации Шелаболихинского района отметили, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено и угрозы инфраструктуре нет, пишет ТАСС.

#алтайский край #дороги #дамба
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