В Алтайском крае прорванная дамба разрушила дорогу в селе Шелаболиха

Дамбу, сдерживающую воду Зеркальных вод в Шелаболихинском районе Алтайского края, прорвало. Вода разрушила дорогу, которая соединяла две части села Шелаболиха, сообщил глава района Александр Шушунов.
Дамбу прорвало из-за большого объема воды, накопившегося дождливым летом, объяснил Шушунов. Он добавил, что это произошло несмотря на все усилия по укреплению этой дамбы.
На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют. Шушунов заявил, что в связи с серьезностью ситуации чрезвычайное происшествие на контроле правительства Алтайского края.
В администрации Шелаболихинского района отметили, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено и угрозы инфраструктуре нет, пишет ТАСС.