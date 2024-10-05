Минобороны: Эвакуировать жителей Угледара невозможно

В Минобороны России заявили о невозможности эвакуировать сотни мирных жителей Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщение ведомства приводит РИА Новости.
Людям, которые продолжают прятаться в подвалах, российские военные привозят продукты и воду.
Также агентство цитирует слова российского штурмовика с позывным Макс, который рассказал, что мирные жители прячутся в подвалах по несколько человек. Боец отметил, что дома разбиты, а подвалы — это самое безопасное место.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Угледаре находятся около 115 мирных жителей.
Оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» 2 октября заявила, что украинские войска покидают Угледар. Минобороны России 3 октября сообщило о взятии города российскими военными.