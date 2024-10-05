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Девять человек пострадали в Горловке при атаке дрона ВСУ на автобус
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Среди пострадавших есть водитель undefined
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Девять человек пострадали в Горловке при атаке дрона ВСУ на автобус

Среди пострадавших есть водитель

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). В результате атаки ранения получили девять человек, в том числе водитель автобуса, сообщил мэр города Иван Приходько.

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Погибших из-за инцидента нет. Кроме того, произошел обстрел одного из административных зданий, добавил Приходько.

Военное следственное управление Следственного комитета России по ДНР сообщило о семи ударах по Горловке со стороны украинской армии с начала суток.

В Минобороны также заявили, что за ночь над российскими регионами силами ПВО были уничтожены 10 украинских беспилотников. Над Белгородской областью сбили семь дронов, над Курской — два дрона, над Воронежской — один дрон. 

#горловка #приходько #автобус #беспилоник #днр
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