Девять человек пострадали в Горловке при атаке дрона ВСУ на автобус

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). В результате атаки ранения получили девять человек, в том числе водитель автобуса, сообщил мэр города Иван Приходько.
Погибших из-за инцидента нет. Кроме того, произошел обстрел одного из административных зданий, добавил Приходько.
Военное следственное управление Следственного комитета России по ДНР сообщило о семи ударах по Горловке со стороны украинской армии с начала суток.
В Минобороны также заявили, что за ночь над российскими регионами силами ПВО были уничтожены 10 украинских беспилотников. Над Белгородской областью сбили семь дронов, над Курской — два дрона, над Воронежской — один дрон.