Выходные в «Москино»: все субботы и воскресенья этой осени в кинопарке пройдут в фестивальном формате

Каждые выходные этой осени в кинопарке «Москино» пройдут в фестивальном формате. Гости кинопарка смогут посмотреть фильмы, познакомиться с их производством, посетить экскурсии, мастер-классы и попробовать угощения из разных регионов страны. 5-6 октября станут «Киновыходными» с постановочными съемками, иммерсивными шоу и мастер-классами, а 12-13 октября пройдет общегородской гастрофестиваль «Золотая осень».
Глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин и руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк 4 октября на брифинге в медиацентре правительства Москвы представили программу выходных в кинопарке.
«Мы открыто начинаем с этих выходных работу кинопарка для привлечения и посещения туристов. Причем это будет проходить в нескольких форматах, потому что у каждого есть свой паттерн для посещения таких территорий, таких объектов. Поэтому мы даем возможность каждому человеку самостоятельно определиться с форматом посещения кинопарка», — сообщил Алексей Фурсин.
В «Москино» представлены разные декорации — например, исторические: Соборной площади, приморского или ковбойского городка, а также для сказочных фильмов, рассказал Фурсин.
Посетители смогут почувствовать себя настоящими киногероями: «Можно поучаствовать в процессе постановочных съемок, загримироваться, потому что на территории кинопарков рядом с декорациями будут стоять гримвагены, в которых можно представить себя в виде какого-то героя кинофильма».
В будние дни в кинопарке проходит большая часть съемок, но и в выходные посетители смогут понаблюдать за съемочным процессом.
До конца года запланировано более 500 развлекательных мероприятий и активностей, благодаря которым посетители смогут погрузиться в мир кино, добавил глава Департамента культуры Москвы. Каждые выходные в «Москино» будет меняться программа мероприятий.
5-6 октября в «Москино» пройдут «Киновыходные»
Кинопоказы, игры и шоу
Дети смогут поучаствовать в соревнованиях по перетягиванию каната, решить упражнения на знание геометрических фигур, а также их ждут песочная анимация и другие развлечения.
В натурных декорациях покажут постановочные иммерсивные шоу, а в «Театре Гонзаги» выступит «говорящая» собака.
В субботу можно посмотреть выступление квартета виолончелистов из Российской академии музыки имени Гнесиных, в воскресенье — коллектива из студии современного танца «Дети Солнца». Также 6 октября состоится творческий вечер и встреча с актерами фильма «Приключения Электроника».
В выходные в кинотеатре «Москино» бесплатно покажут фильмы для всей семьи. С 10:00 до 14:00 можно будет посмотреть мультфильмы «Сказочный патруль. Шоу продолжается» и «Кощей. Начало». В 14:00 — анимационный фильм «Василиса и хранители времени», в 16:00 — фильм «Розыгрыш» Владимира Меньшова. Попасть на показ можно в порядке живой очереди.
Посетителей кинопарка ждут и платные показы фильмов. Среди них — колоризированная версия «Весны на Заречной улице» и эксклюзивная архивная запись интервью с режиссером фильма Марленом Хуциевым. Также покажут «Особенности национальной больницы» и «Беляковы в отпуске». Стоимость билетов — 470 рублей.
На парковке возле музея Задорожного будет представлена экспозиция «За лентой» с бронетехникой десанта, пехоты и машинами поддержки.
Фотосессии, экскурсии и мастер-классы
Участники киновыходных смогут сделать фотографии в ретростиле в декорации «Уездный город». За дополнительную плату кадры обработают с помощью специальных фильтров.
Сфотографироваться также можно будет в декорациях «Партизанская деревня», «Ковбойский городок» и «Центр Москвы». В удобных костюмвагенах посетители смогут переодеться в тематические наряды.
В рамках пешеходной экскурсии «Киноэкспедиция» гиды расскажут о создании декораций и киносъемках на площадках «Уездный город», «Питерский бар», «Центр Москвы», «Ковбойский городок», «Городской дворик», «Улицы Берлина» и «Театр Гонзаги».
Экскурсии проводят в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00 для взрослых и детей от 10 лет. Каждая экскурсия занимает 1 час 30 минут, место сбора — образовательный центр. Стоимость билета — 850 рублей, его можно будет купить на месте по QR-коду.
На мастер-классах дети смогут познакомиться с нитяной графикой и создадут кинохлопушку. Все желающие поучаствуют в мастер-классах по актерскому мастерству, а также танцевальных и вокальных занятиях «Танцуй в мире кино» и «Пой в мире кино».
Стоимость мастер-классов — 300-500 рублей.
В выходные 12-13 октября в «Москино» пройдет общегородской гастрофестиваль «Золотая осень»
«Осенний фестиваль, который проводится в Москве уже много лет, впервые пройдет в том числе и на территории «Москино». Кинопарк интересен не только тем, что можно увидеть процесс съемки фильмов и стать его непосредственным участником, но теперь еще и купить что-то вкусное, интересное. К нам приедут фермеры из 65 регионов», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Помимо развлечений и мастер-классов, гостей ждет настоящий гастрономический парк.
Масштабная программа на фоне кинодекораций включает в себя разные активности: от гриль-шоу и художественных инсталляций до мастер-классов по вырезанию тыкв и гонок на мини-тракторах.
Паштеты, пастила, мед и мясо из 65 российских регионов
Каждый посетитель гастрофестиваля в «Москино» сможет найти продукты на свой вкус. На «Золотой осени» будут представлены паштеты из куриной и говяжьей печени с добавлением ягод и грибов, маринованные грибы, сушеные ягоды, мед, 12 видов пастилы, варенье, мясо, сыры.
А пообедать можно будет в 10 шале, включая полюбившиеся горожанам «Москва — на волне». Московские рестораны подготовили для гастрофестиваля специальное меню и сезонные напитки.
Мастер-классы для взрослых и детей
12 октября в кинопарке будут работать три шатра. С 12:00 до 19:45 каждый час в первом шатре будут проводить три мастер-класса. Гостей ждут чайная церемония, уроки по лепке пельменей и вареников с красной рыбой и вишней, приготовлению вишневого лимонада, брусничного морса, сбитня.
В шатрах пройдут мастер-классы по вырезанию тыкв, декорированию разделочных досок и деревянных подков.
Также в этот день можно будет принять участие в съемках с журналом «Москвичка» по мотивам фильмов «Оттепель» и «Москва слезам не верит».
13 октября в шатрах можно будет научиться делать свечи из вощины с сухоцветами, бальзамы для губ из натурального воска, экокормушки для птиц и панно из крупы.
Во время гастрофестиваля прозвучат хиты разных лет от кавер-групп, пройдут гонки на мини-тракторах. Можно будет примерить образы киногероев с помощью профессиональных гримеров.
Билеты на мероприятия кинопарка продаются онлайн на mos.ru.
За покупку на гастрофестивале «Золотая осень» можно получить кешбэк — вернуть деньги за входной билет 12 и 13 октября.