Выходные в «Москино»: все субботы и воскресенья этой осени в кинопарке пройдут в фестивальном формате

Каждые выходные этой осени в кинопарке «Москино» пройдут в фестивальном формате. Гости кинопарка смогут посмотреть фильмы, познакомиться с их производством, посетить экскурсии, мастер-классы и попробовать угощения из разных регионов страны. 5-6 октября станут «Киновыходными» с постановочными съемками, иммерсивными шоу и мастер-классами, а 12-13 октября пройдет общегородской гастрофестиваль «Золотая осень».





Глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин и руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк 4 октября на брифинге в медиацентре правительства Москвы представили программу выходных в кинопарке.





«Мы открыто начинаем с этих выходных работу кинопарка для привлечения и посещения туристов. Причем это будет проходить в нескольких форматах, потому что у каждого есть свой паттерн для посещения таких территорий, таких объектов. Поэтому мы даем возможность каждому человеку самостоятельно определиться с форматом посещения кинопарка», — сообщил Алексей Фурсин.





В «Москино» представлены разные декорации — например, исторические: Соборной площади, приморского или ковбойского городка, а также для сказочных фильмов, рассказал Фурсин.





Посетители смогут почувствовать себя настоящими киногероями: «Можно поучаствовать в процессе постановочных съемок, загримироваться, потому что на территории кинопарков рядом с декорациями будут стоять гримвагены, в которых можно представить себя в виде какого-то героя кинофильма».





В будние дни в кинопарке проходит большая часть съемок, но и в выходные посетители смогут понаблюдать за съемочным процессом.





До конца года запланировано более 500 развлекательных мероприятий и активностей, благодаря которым посетители смогут погрузиться в мир кино, добавил глава Департамента культуры Москвы. Каждые выходные в «Москино» будет меняться программа мероприятий.