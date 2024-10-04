Собянин назвал дату включения отопления в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал дату включения отопления в столице. В своем Telegram-канале градоначальник сообщил, что это произойдет в следующий понедельник, 7 октября. Работа будет проводиться поэтапно.





Собянин уточнил, что в первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней.





Мэр Москвы отметил, что городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Всего было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.





Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю измерений, средняя температура составила +17,1 градуса. Прежний рекорд зафиксировали в 1847 году, тогда температура была на 0,1 градуса ниже.





С начала октября в столицу пришли дожди и похолодание. В Москве, согласно распоряжению правительства города, отопление включают, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже восьми градусов.