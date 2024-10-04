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Родные погибших в «Зимней вишне» подали 12 исков о компенсации морального вреда
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Они предъявили претензии к МЧС России и кемеровскому кондитерскому комбинату undefined
Новости

Родные погибших в «Зимней вишне» подали 12 исков о компенсации морального вреда

Они предъявили претензии к МЧС России и кемеровскому кондитерскому комбинату

В Дорогомиловский суд Москвы поступили 12 исковых заявлений от родственников погибших в результате событий в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в 2018 году. Об этом пишет ТАСС.

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В суде подчеркнули, что «вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда не решен». 


Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. 


Было возбуждено четыре уголовных дела, по которым проходили обвиняемыми 15 человек. Все они получили реальные сроки.

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