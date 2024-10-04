Родные погибших в «Зимней вишне» подали 12 исков о компенсации морального вреда

В Дорогомиловский суд Москвы поступили 12 исковых заявлений от родственников погибших в результате событий в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в 2018 году. Об этом пишет ТАСС.
В суде подчеркнули, что «вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда не решен».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети.
Было возбуждено четыре уголовных дела, по которым проходили обвиняемыми 15 человек. Все они получили реальные сроки.