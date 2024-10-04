Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана выступил за сближение с «Талибаном»

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в Москве надеются на исключение «Талибана»* из списков террористических организаций «в самое ближайшее время». Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич поддержал сближение РФ с движением и заявил Daily Storm, что Россия не должна допустить, чтобы США влияли на движение после многолетнего присутствия их агентов в регионе.





«Это может дестабилизировать ситуацию в Средней Азии с далеко идущими последствиями для нас — экономическими, политическими, миграционными и так далее», — добавил эксперт.





Клинцевич согласился с идеей главы ФСБ Бортникова о совместной борьбе с «Талибаном» против «Вилаят Хорасан»**.





«Это абсолютно правильный, прагматичный подход в интересах своей страны и разумная дипломатия с учетом быстроменяющейся обстановки. Сегодня надо дружить с теми, кто не дружит с нашими врагами, дабы объединить усилия и облегчить себе жизнь. <…> Когда работа спецслужб практически всех мировых распространяется везде, учитывать эти обстоятельства нужно. Надо смотреть значительно дальше».





Клинцевич напомнил, что в свое время и сам был обучен для борьбы с «Талибаном». Но сейчас наступили другие времена.





«Случилось что случилось. «Талибан» получил власть и позиционирует себя как государство. Не учитывать эти обстоятельства нельзя. При этом он достаточно интенсивно пытается выстроить отношения с Россией. Мы имеем очень большую заинтересованность», — объяснил глава Союза ветеранов Афганистана.





Ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что их ведомство и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. По словам Кабулова, такая позиция была согласована, в том числе с другими российскими ведомствами.





Ситуацию с «Талибаном» в мае комментировал также зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что Москва близка к установлению полноформатных отношений с талибами, так как «власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог».





*«Талибан» — движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.





*﻿*«Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещена на территории РФ.