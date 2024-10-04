Блогеров Чекалиных отправили под домашний арест, их подозревают в нелегальном выводе из России свыше 250 миллионов рублей

Блогеры, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из России более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов.





Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении известных блогеров возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.





Чекалиным и их партнерам по бизнесу может грозить от пяти до 10 лет заключения в рамках уголовного дела.