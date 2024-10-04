Новости
Новости 18+
St
Блогеров Чекалиных отправили под домашний арест, их подозревают в нелегальном выводе из России свыше 250 миллионов рублей
18+
В отношении них заведено новое уголовное дело undefined
Новости

Блогеров Чекалиных отправили под домашний арест, их подозревают в нелегальном выводе из России свыше 250 миллионов рублей

В отношении них заведено новое уголовное дело

Троицкий районный суд Москвы по ходатайству следователей МВД отправил под домашний арест блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Мера пресечения будет действовать как минимум до 26 ноября. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Блогеры, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из России более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. 


Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении известных блогеров возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.


Чекалиным и их партнерам по бизнесу может грозить от пяти до 10 лет заключения в рамках уголовного дела. 

#уголовное дело #артем чекалин #арест #валерия чекалина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...