Блогеров Чекалиных отправили под домашний арест, их подозревают в нелегальном выводе из России свыше 250 миллионов рублей

Троицкий районный суд Москвы по ходатайству следователей МВД отправил под домашний арест блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Мера пресечения будет действовать как минимум до 26 ноября.
Блогеры, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из России более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении известных блогеров возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Чекалиным и их партнерам по бизнесу может грозить от пяти до 10 лет заключения в рамках уголовного дела.