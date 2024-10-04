На Новый год россияне будут отдыхать 11 дней

Там рассказали, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.





В мае россияне будут отдыхать восемь дней — два раза по четыре (с 1 по 4 и с 8 по 11 мая включительно) При этом в марте и феврале длинных выходных не будет.





В июне на День России всех ждут четыре выходных — с 12 по 15 включительно. В ноябре россияне отдохнут со 2 по 4 включительно. При этом 1 ноября (суббота) помечено как рабочий день. 31 декабря выделено как выходной.