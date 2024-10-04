Умерла создатель «Бременских музыкантов» и «Щелкунчика» Марина Восканьянц

В Москве скончалась создатель «Щелкунчика», «Бременских музыкантов» и «Дюймовочки», мультипликатор Марина Восканьянц. Заслуженного художника России не стало в ночь на 4 октября.
Восканьянц работала художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959-го по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе.
Среди ее работ — «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло». Ее «визиткой» стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике».
Также Восканьянц с 1980 года преподавала гармоническую гимнастику при Московском доме ученых.