Умерла создатель «Бременских музыкантов» и «Щелкунчика» Марина Восканьянц

Восканьянц работала художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959-го по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе.





Среди ее работ — «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло». Ее «визиткой» стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике».





Также Восканьянц с 1980 года преподавала гармоническую гимнастику при Московском доме ученых.