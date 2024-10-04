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Умерла создатель «Бременских музыкантов» и «Щелкунчика» Марина Восканьянц
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Художнику-мультипликатору было 90 лет undefined
Новости

Умерла создатель «Бременских музыкантов» и «Щелкунчика» Марина Восканьянц

Художнику-мультипликатору было 90 лет

В Москве скончалась создатель «Щелкунчика», «Бременских музыкантов» и «Дюймовочки», мультипликатор Марина Восканьянц. Заслуженного художника России не стало в ночь на 4 октября.

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Восканьянц работала художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959-го по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе. 


Среди ее работ — «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло». Ее «визиткой» стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике». 


Также Восканьянц с 1980 года преподавала гармоническую гимнастику при Московском доме ученых.

#мультипликация #художник #искусство
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