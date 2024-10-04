Сотрудники Государственного университета управления пожертвовали премии правительства в фонд «Защитники Отечества»

«Поддержка тех, кто защищает нашу Родину – долг каждого. Поэтому сегодня мы не считаем возможным оставлять денежные средства себе и хотим отдать их тем, кому они нужнее – на реабилитацию ветеранов», — заявил ректор ГУУ Строев.





3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации на Украине и семей погибших бойцов. Фонд получил название «Защитники Отечества». Его возглавила Анна Цивилева.