В Госдуме потребовали от Афганистана принять меры для борьбы с террористами, которые готовят атаки против России

Депутат поделился, что в этом году он встречался с руководителями «Талибана»* и видел их готовность помогать нашим спецслужбам. По мнению Чепы, в Афганистане уже работают и силовики из России.





«Главная задача наших спецслужб — это бороться с терроризмом во всем мире, в том числе и с теми террористическими группами, которые находятся на территории Афганистана и других сопредельных государств, потому что это угроза безопасности нашей страны в том числе», — сказал парламентарий.





Также необходимо на всех уровнях приложить усилия, чтобы террористы не могли готовить убийц из-за границы, считает Чепа.





«Мы должны не просить, а требовать, чтобы сопредельные государства предпринимали решительные действия и меры по предотвращению подготовки таких актов на своих территориях, всячески информировали нас, помогали службам в решении этого непростого вопроса», — ответил депутат на вопрос о необходимости требовать от Афганистана принять меры против террористов.





Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористы из «Крокуса» связаны с «Вилаятом Хорасан»**. По его словам, представители движения «окучивали» с помощью интернета исполнителей в таджикской диаспоре на территории РФ, и в итоге как минимум четыре человека вступили в запрещенную организацию.





*«Талибан» — движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.





*﻿*«Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещена на территории РФ.