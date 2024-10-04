Песков заявил, что Путин открыт к контактам с Байденом

Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов, в том числе с американским коллегой Джо Байденом. Пока разговоров на этот счет между Москвой и Вашингтоном не велось, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





«Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет. Хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — заявил представитель Кремля.





Ранее Байден не исключил возможного разговора с Путиным на полях саммита G20 («Группы двадцати») в Бразилии в ноябре или встрече лидеров стран АТЭС.





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