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Песков заявил, что Путин открыт к контактам с Байденом
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Ранее президент США не исключил возможного разговора с российским коллегой на саммите G20 undefined
Новости

Песков заявил, что Путин открыт к контактам с Байденом

Ранее президент США не исключил возможного разговора с российским коллегой на саммите G20

Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов, в том числе с американским коллегой Джо Байденом. Пока разговоров на этот счет между Москвой и Вашингтоном не велось, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 


«Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет. Хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — заявил представитель Кремля. 


Ранее Байден не исключил возможного разговора с Путиным на полях саммита G20 («Группы двадцати») в Бразилии в ноябре или встрече лидеров стран АТЭС.


Заметка дополняется 

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#дмитрий песков #джо байден #владимир путин
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