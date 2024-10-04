Бакальчук подал иск к жене и Wildberries на 350 миллиардов рублей

Как сообщил сам Бакальчук в своем Telegram-канале, в эту сумму он оценил активы Wildberries, которые, как он полагает, были незаконно переданы РВБ, — склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, сайт «и многое другое, что создавалось годами».





РБК со ссылкой на представителей объединенной компании Wildberries и Russ пишет, что там пока не получали подобных исковых заявлений.





Издание обратило внимание, что РВБ ранее подала в суд на «ВБ девелопмент» Бакальчука по договорам о строительстве логистических объектов. Общая сумма иска составила 37 миллиардов рублей.