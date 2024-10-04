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Бакальчук подал иск к жене и Wildberries на 350 миллиардов рублей
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Супруги находятся в бракоразводном процессе undefined
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Бакальчук подал иск к жене и Wildberries на 350 миллиардов рублей

Супруги находятся в бракоразводном процессе

Владислав Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей к своей жене, основательнице маркетплейса Wildberries Татьяне Ким и компании ООО «РВБ», образованной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, а также ООО «Вайлдберриз».

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Как сообщил сам Бакальчук в своем Telegram-канале, в эту сумму он оценил активы Wildberries, которые, как он полагает, были незаконно переданы РВБ, — склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, сайт «и многое другое, что создавалось годами».


РБК со ссылкой на представителей объединенной компании Wildberries и Russ пишет, что там пока не получали подобных исковых заявлений. 


Издание обратило внимание, что РВБ ранее подала в суд на «ВБ девелопмент» Бакальчука по договорам о строительстве логистических объектов. Общая сумма иска составила 37 миллиардов рублей. 

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