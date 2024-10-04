В Энергодаре подорвали машину сотрудника безопасности Запорожской АЭС, мужчина погиб

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, погибший — председатель горсовета Энергодара, начальник физической охраны Запорожской АЭС Андрей Коротких.





Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.





По версии следствия, когда мужчина сел в салон автомобиля, взрывное устройство сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.





По информации СК, сейчас допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.