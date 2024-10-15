Госдума приняла поправки в закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Госдума на очередном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который направлен на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы.
Закон устанавливает минимальный трехлетний срок нахождения в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Если же брак будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранцу разрешение аннулируют.
По закону вид на жительство (ВНЖ) будет выдаваться в упрощенном порядке иностранцу, имеющему постоянно проживающего в России ребенка с российским гражданством, другой родитель которого также имеет российское гражданство, при условии, что в судебном порядке подтвержден факт их совместного проживания в стране не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче документа.
Кроме того, по новым правилам ВНЖ может быть аннулирован, если иностранный гражданин будет лишен родительских прав, или аннулирована запись акта об установлении отцовства этого гражданина.