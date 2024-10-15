Володин призвал депутатов «думать головой» перед анонсом законопроектов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления перед парламентариями во время пленарного заседанияпризвал депутатов «думать головой» перед публичным анонсированием инициатив, а также не вносить в общество тревогу. Трансляцию заседания вел телеканал «Дума ТВ».





«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно, и к любым их инициативам», — заявил Володин.





Он пояснил, что сначала нужно прорабатывать инициативы с экспертами во фракциях, которые несут ответственность за все предложения народных избранников.





«Это влияет на поддержку партии, на ее рейтинг будущий. Поэтому думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах, в других СМИ», — указал политик.





Володин также призвал фракции более оперативно реагировать на происходящее, «независимо от того, кто это сказал».