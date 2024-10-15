«Золотая осень»: вкусные и уютные дни на Митинской

Здесь готовили на офирах. Это такая специальная разновидность гриля. Повара жарили баранину и подавали ее с кремом из зеленого горошка и черной смородиной. Также гости могли попробовать тыкву, запеченную с грибами, брынзой и зеленью и говяжий стейк с лесными грибами и горчичным соусом. Можно было узнать множество интересных рецептов.





Для детей на «Золотой осени» работали интересные карусели. Кроме того, отцы с сыновьями участвовали в спортивных испытаниях. На каждой локации выбирали самого сильного жителя района.





«Золотая осень» открыла двери для всех москвичей и гостей столицы. Чтобы проникнуться атмосферой праздника, можно посмотреть видеоролик и прочитать о мероприятиях на официальном сайте проекта.