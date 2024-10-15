В мэрии Казани прокомментировали слухи о запрете жителям выезжать в город на старых машинах из-за саммита БРИКС

Работников нескольких предприятий в Казани попросили во время проведения саммита БРИКС не заезжать в город на своих старых машинах, пишет 116.RU со ссылкой на источники. В мэрии Казани прокомментировали Daily Storm эту новость, заверив, что власти не просили местных жителей отказаться от езда на своих авто из-за БРИКС





«От администрации Казани таких обращений не было», — сказал руководитель пресс-службы мэра Казани Владимир Казанцев.





В приемной Ильсура Метшина также заявили, что ничего не знают о каком-либо запрете для местных автомобилистов из-за крупного мероприятия. «Нет, впервые от вас слышу. Такого я не слышал», — рассказали в приемной.





В заметке 116.RU говорится, что начальство крупных предприятий в Казани попросило сотрудников на время БРИКС не использовать старые, ржавые и излишне громкие автомобили, чтобы не портить облик города.





«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — пожаловался журналистам один из жителей Казани. Неизвестно, было ли это указание сверху или личная инициатива руководства предприятий, пишет портал.





Ранее мэрия Казани сообщила, что из-за саммита БРИКС в городе ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Кроме того, казанцев призвали носить с собой паспорта во время саммита БРИКС. В чате мэрии жителям объяснили, что документы могут понадобиться для проверки.





Также в период с 19 по 24 октября, во время саммита, в Казани нельзя будет арендовать самокаты, велосипеды и брать каршеринг. Такое решение приняли «в целях обеспечения комплексной безопасности», заявил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. При этом с 19 по 25 октября каршеринговые автомобили не смогут парковаться на муниципальных парковках. Занять стоянку смогут лишь аккредитованные машины организаторов.





Саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011-м к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия также стали полноправными участниками группы. В 2024 году Россия председательствует в объединении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что саммит БРИКС в Казани станет одним из главных мировых событий с учетом состава участников.