«Брат сошел с ума и прыгал в воду»: Спасенный Михаил Пичугин рассказал, что происходило на лодке, потерявшейся в море

Михаил Пичугин, который был спасен у берегов Камчатки, после того, как провел 67 дней в открытом море, рассказал журналистам, что происходило на судне все это время. По его словам, после гибели племянника он пытался спасти своего брата, но, к сожалению, тот тоже скончался.





4 августа путешественники отправились на катамаране на Шантарские острова, 9 августа должны были вернуться на Сахалин, но перестали выходить на связь.





Сам мужчина рассказал, что 5 августа его племянник, 15-летний Илья, позвонил маме и сказал, что они свяжутся с ней на следующий день. Однако 7 октября сломались мотор и весло, догрести до берега стало невозможно. Лодку начало отбрасывать в море.





Михаил и его брат Сергей стреляли из сигнальных ракетниц порядка 10 раз, но, по словам выжившего, их никто не заметил, хотя он рассказывает о проезжавших мимо.





У путешественников с собой была еда: концентраты, лапша быстрого приготовления и консервированный горошек. Также удавалось ловить рыбу.





Самое страшное началось 18 сентября, когда умер 15-летний Илья. После этого, рассказал Михаил, отец подростка сошел с ума — он плакал, кричал и постоянно прыгал в воду, пытаясь покончить с собой. Михаил доставал его оттуда, обогревал, пытался накормить, но тот отказывался, из-за чего через 10 дней также скончался.





Михаила совершенно обессиленным, в лодке с двумя трупами, обнаружили рыбаки. Мужчина потерял 50 килограммов и сперва долго не разговаривал, а потом признался: единственное, что ему помогло выжить, — мысль о том, что его дома ждут мама и дочка.





Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что мужчине была оказана первая помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).