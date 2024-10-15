ВСУ атаковали рейсовый автобус в Белгородской области, ранены восемь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус в Белгородской области. По предварительной информации, ранены восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





По его словам, это произошло в Белгородском районе на повороте в поселок Октябрьский.