Новости
Новости 18+
St
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Белгородской области, ранены восемь человек
18+
Среди пострадавших четверо детей undefined
Новости

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Белгородской области, ранены восемь человек

Среди пострадавших четверо детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус в Белгородской области. По предварительной информации, ранены восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 


По его словам, это произошло в Белгородском районе на повороте в поселок Октябрьский.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Гладков уточнил, что у 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у восьмилетнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени. 


По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения. Их и детей госпитализировали. Двух пострадавших женщин отпустили, после того как оказали первую помощь.

#всу #белгородская область #гладков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...