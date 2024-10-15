ВСУ атаковали рейсовый автобус в Белгородской области, ранены восемь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус в Белгородской области. По предварительной информации, ранены восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, это произошло в Белгородском районе на повороте в поселок Октябрьский.
Гладков уточнил, что у 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у восьмилетнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени.
По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения. Их и детей госпитализировали. Двух пострадавших женщин отпустили, после того как оказали первую помощь.