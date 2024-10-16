В Москве задержали подозреваемого в покушении на совладельца бара «Гадкий койот»

В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе столицы. При обыске у него дома был найден схрон оружия, сообщили в СК России.





В ведомстве уточнили, что в ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение столичного ведомства для проверки на причастность к подрыву машины. По изъятому в его доме будут назначены необходимые судебные экспертизы.





Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что предполагаемого злоумышленника 1973 года рождения задержали по месту проживания. Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего.





По информации RTVI, подозреваемый — гражданин Белоруссии Виталий Слободяник. Он также является соучредителем компании «Шейкер групп», гендиректор которой — потерпевший Мишачев.





По данным Следственного комитета, ранее, 15 октября, в одном из дворов на Профсоюзной улице подорвался автомобиль. В результате пострадали три человека, одному из них пришлось ампутировать руку. Среди раненых также оказался шестилетний ребенок.