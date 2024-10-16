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В Москве задержали подозреваемого в покушении на совладельца бара «Гадкий койот»
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По данным следствия, мужчина — бизнес-партнер потерпевшего бизнесмена undefined
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В Москве задержали подозреваемого в покушении на совладельца бара «Гадкий койот»

По данным следствия, мужчина — бизнес-партнер потерпевшего бизнесмена

В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе столицы. При обыске у него дома был найден схрон оружия, сообщили в СК России.


В ведомстве уточнили, что в ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение столичного ведомства для проверки на причастность к подрыву машины. По изъятому в его доме будут назначены необходимые судебные экспертизы.


Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что предполагаемого злоумышленника 1973 года рождения задержали по месту проживания. Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего.


По информации RTVI, подозреваемый — гражданин Белоруссии Виталий Слободяник. Он также является соучредителем компании «Шейкер групп», гендиректор которой — потерпевший Мишачев. 


По данным Следственного комитета, ранее, 15 октября, в одном из дворов на Профсоюзной улице подорвался автомобиль. В результате пострадали три человека, одному из них пришлось ампутировать руку. Среди раненых также оказался шестилетний ребенок.

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При взрыве автомобиля в Москве пострадали совладелец бара «Гадкий койот» Мишачев и его сын

Также травмы получил мужчина, который садился в машину неподалеку 15 октября 2024
Dailystorm - При взрыве автомобиля в Москве пострадали совладелец бара «Гадкий койот» Мишачев и его сын
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