«Золотая осень»: встреча октября в районе Куркино с музыкой и спектаклями

С 4 по 13 октября по всей Москве проходил фестиваль «Золотая осень», где гостей ждали мастер-классы, спектакли и выступления музыкантов. Одна из площадок работала и в столичном районе Куркино.
Изюминкой фестиваля стали гастрономические уроки. На них можно было узнать много нового.
В музыкальной программе были заявлены как начинающие музыканты, так и уже хорошо известные — Ася Пивоварова, Маша Кольцова, группы Street Band, Shoo, Goroda, The Champions.
Для детей на «Золотой осени» устроили показ спектакля Пушкинского музыкально-драматического театра. Хотя «Новые приключения Красной шапочки и Серого волка» было интересно посмотреть и взрослым. Зрители долго аплодировали артистам, никто не остался равнодушным.
Какие события готовят «Московские сезоны» далее и как отгуляли осенний праздник столичные жители и гости Москвы можно подробнее узнать на официальном сайте проекта. В атмосферу фестиваля можно окунуться, посмотрев видеоролик.
Всего в столице работали 27 площадок, так что каждый мог отдохнуть там, где удобно именно ему.