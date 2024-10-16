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«Золотая осень»: встреча октября в районе Куркино с музыкой и спектаклями
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Здесь же можно было сытно пообедать и научиться готовить самим undefined
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«Золотая осень»: встреча октября в районе Куркино с музыкой и спектаклями

Здесь же можно было сытно пообедать и научиться готовить самим

С 4 по 13 октября по всей Москве проходил фестиваль «Золотая осень», где гостей ждали мастер-классы, спектакли и выступления музыкантов. Одна из площадок работала и в столичном районе Куркино. 

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Изюминкой фестиваля стали гастрономические уроки. На них можно было узнать много нового.


В музыкальной программе были заявлены как начинающие музыканты, так и уже хорошо известные — Ася Пивоварова, Маша Кольцова, группы Street Band, Shoo, Goroda, The Champions. 


Для детей на «Золотой осени» устроили показ спектакля Пушкинского музыкально-драматического театра. Хотя «Новые приключения Красной шапочки и Серого волка» было интересно посмотреть и взрослым. Зрители долго аплодировали артистам, никто не остался равнодушным.


Какие события готовят «Московские сезоны» далее и как отгуляли осенний праздник столичные жители и гости Москвы можно подробнее узнать на официальном сайте проекта. В атмосферу фестиваля можно окунуться, посмотрев видеоролик.


Всего в столице работали 27 площадок, так что каждый мог отдохнуть там, где удобно именно ему. 

#москва #праздник #фестиваль #золотая осень
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