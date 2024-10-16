«Золотая осень»: встреча октября в районе Куркино с музыкой и спектаклями

Изюминкой фестиваля стали гастрономические уроки. На них можно было узнать много нового.





В музыкальной программе были заявлены как начинающие музыканты, так и уже хорошо известные — Ася Пивоварова, Маша Кольцова, группы Street Band, Shoo, Goroda, The Champions.





Для детей на «Золотой осени» устроили показ спектакля Пушкинского музыкально-драматического театра. Хотя «Новые приключения Красной шапочки и Серого волка» было интересно посмотреть и взрослым. Зрители долго аплодировали артистам, никто не остался равнодушным.





Какие события готовят «Московские сезоны» далее и как отгуляли осенний праздник столичные жители и гости Москвы можно подробнее узнать на официальном сайте проекта. В атмосферу фестиваля можно окунуться, посмотрев видеоролик.





Всего в столице работали 27 площадок, так что каждый мог отдохнуть там, где удобно именно ему.