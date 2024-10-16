Тела погибших в Непале российских альпинистов удалось достать из ущелья

Тела пятерых погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов удалось эвакуировать. Об этом сообщило посольство РФ в Непале.





Там подчеркнули, что утром 16 октября «проведена эвакуация пятерых погибших при восхождении на вершину горного массива Дхаулагири российских альпинистов».





До этого спасатели предпринимали несколько попыток добраться до тел россиян на непальской горной вершине, но они были безуспешны.





8 октября сообщалось, что пять российских альпинистов погибли в Непале. 6 октября экспедиция вышла на штурм пика Дхаулагири. Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме.





По данным Himalayan Times, экстремалы шли в одной связке — один из них сорвался и утянул остальных за собой. Предполагается, что россияне упали с высоты 7,6 километра.