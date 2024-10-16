Казахстан не присоединится к БРИКС в обозримом будущем

Казахстан отказался присоединяться к БРИКС в обозримом будущем, поскольку президент страны Касым-Жомарт Токаев отдает приоритет ООН. Об этом рассказал пресс-секретарь Токаева Берик Уали.





Президенту поступали предложения о вступлении в объединение, но он рассматривает членство в Организации Объединенных Наций «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы», отметил Уали.





При этом глава Казахстана намерен приехать на саммит БРИКС в Казань. Токаев поддерживает намерения основателей организации «приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав».





Саммит глав государств стран БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. В общей сложности ожидается визит делегаций 32 стран, 24 из них будут представлены на уровне глав государств. 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или к сотрудничеству в разной форме. Сейчас в БРИКС девять участников.