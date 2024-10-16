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На востоке Турции произошло землетрясение, разрушены три здания
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По предварительным данным, никто не пострадал, однако жители опасаются афтершоков undefined
Новости

На востоке Турции произошло землетрясение, разрушены три здания

По предварительным данным, никто не пострадал, однако жители опасаются афтершоков

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских сейсмологов. 

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По данным турецкого телеканала NTV, землетрясение ощутили как минимум в трех провинциях на востоке страны. 


В МВД Турции заявили, что произошло частичное обрушение в общей сложности в трех зданиях — в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге. 


В ведомстве добавили, что «никаких жертв и потерь имущества нет». 


Утром 6 февраля 2023-го в турецкой провинции Кахраманмараш, а также ряде регионов юго-востока страны произошло землетрясение магнитудой 7,4. Оно также затронуло сирийские провинции. Общее число жертв в Турции превысило 44 тысячи человек. 


Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи оценил приблизительный ущерб от последствий  землетрясений в стране в сумму порядка 80 миллиардов долларов.

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