На востоке Турции произошло землетрясение, разрушены три здания

По данным турецкого телеканала NTV, землетрясение ощутили как минимум в трех провинциях на востоке страны.





В МВД Турции заявили, что произошло частичное обрушение в общей сложности в трех зданиях — в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге.





В ведомстве добавили, что «никаких жертв и потерь имущества нет».





Утром 6 февраля 2023-го в турецкой провинции Кахраманмараш, а также ряде регионов юго-востока страны произошло землетрясение магнитудой 7,4. Оно также затронуло сирийские провинции. Общее число жертв в Турции превысило 44 тысячи человек.





Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи оценил приблизительный ущерб от последствий землетрясений в стране в сумму порядка 80 миллиардов долларов.