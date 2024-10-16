ВС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу на Украине

Российские военные нанесли удар с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





В результате ракетного удара военные Вооруженных сил (ВС) России поразили пять промышленных зданий предприятия, уточнили в ведомстве. Кроме того, было ликвидировано 10 единиц бронетехники, среди которых насчитывается шесть танков, подчеркнули в Минобороны.





Там добавили, что производство и ремонт бронетанковой техники на предприятии приостановлены.





Ранее сообщалось, что экипаж российского танка Т-80БВМ уничтожил два бронетранспортера MaxxPro американского производства.