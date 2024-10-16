Зеленский предложил ЕС и США совместно добывать уран, титан и литий

Кроме того, в «плане победы» еще четыре пункта, среди которых вступление Украины в НАТО до окончания СВО, продолжение операций на территории России и снятие ограничений для ударов по ее территории, что предполагает совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет, доступ к разведданным партнеров.





Также один из пунктов предусматривает размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета». Кроме того, после окончания спецоперации украинские военные смогут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные, говорится в положениях документа.





По словам Зеленского, «план победы» можно реализовать, но «все зависит от партнеров».





В Кремле уже прокомментировали речь украинского политика. Дмитрий Песков заявил, что «это, скорее всего, все тот же план США воевать до последнего украинца». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина добавил, что Киев для достижения мира должен «протрезветь» и осознать причины, которые привели его к конфликту.