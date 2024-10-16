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В минкульте Красноярского края опровергли наличие списка артистов, которых не рекомендовано приглашать на мероприятия
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В ведомстве также заявили, что эта информация устарела undefined
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В минкульте Красноярского края опровергли наличие списка артистов, которых не рекомендовано приглашать на мероприятия

В ведомстве также заявили, что эта информация устарела

В министерстве культуры Красноярского края опровергли новость о списке артистов, которых рекомендовали не приглашать на городские мероприятия. Об этом Daily Storm рассказали в региональном ведомстве.


«Письмо главам городских округов региона, ссылку на которое вы указали в вашем обращении, [министерство] не направляло», — ответила на запрос издания первый заместитель министра культуры края.


Ранее в Сети появился документ с перечнем музыкантов, которых рекомендовали не приглашать на городские праздники. В список попала культовая рок-группа «Монгол Шуудан». Директор музыкантов посоветовала корреспонденту обратить внимание на дату публикации письма и сказала, что это устаревшая информация.


Минкультуры Красноярского края заявило, что подобного списка вообще не было и чиновники не могут ответить на вопросы журналистов.

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#артисты #красноярский край #минкульт
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