В минкульте Красноярского края опровергли наличие списка артистов, которых не рекомендовано приглашать на мероприятия

В министерстве культуры Красноярского края опровергли новость о списке артистов, которых рекомендовали не приглашать на городские мероприятия. Об этом Daily Storm рассказали в региональном ведомстве.





«Письмо главам городских округов региона, ссылку на которое вы указали в вашем обращении, [министерство] не направляло», — ответила на запрос издания первый заместитель министра культуры края.





Ранее в Сети появился документ с перечнем музыкантов, которых рекомендовали не приглашать на городские праздники. В список попала культовая рок-группа «Монгол Шуудан». Директор музыкантов посоветовала корреспонденту обратить внимание на дату публикации письма и сказала, что это устаревшая информация.





Минкультуры Красноярского края заявило, что подобного списка вообще не было и чиновники не могут ответить на вопросы журналистов.